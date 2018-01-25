У Руслану в поїзді мало не влучив камінь, який невідомі кинули у вікно

Про це Руслана Лижичкo написала на своїй facebook-сторінці, додавши відео з місця події.

«Щойно в потяг Інтерсіті, у якому я їду до рідного Львова, кинули камінь на ходу у вікно поруч зі мною, яке розсипалося в мене на очах. На щастя, ніхто не постраждав, камінь впав мені на коліна, скло вилетіло на ходу назовні», – написала вона.

Співачка додала, що після інциденту пасажирів пересадили в інший вагон.