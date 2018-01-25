У Львові затримали двох грабіжників, які представлялися поліцейськими

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, у Сихівський відділ поліції звернувся за допомогою чоловік, якого на вулиці Чукаріна пограбували невідомі. Він повідомив, що двоє незнайомців забрали в нього мобільний телефон.

Поліцейські з’ясували, що до вчинення кримінального правопорушення причетні раніше судимі місцеві мешканці віком 27 і 31 рік. Під час розслідування виявилося, що на їхньому рахунку є ще одне аналогічне пограбування, скоєне наприкінці минулого року.

Зловмисники представлялися потерпілим працівниками поліції, а коли в них просили пред’явити посвідчення, застосовували фізичну силу і відбирали мобільні телефони.

За цими фактами відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України (грабіж). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

Вирішують питання про обрання зловмисникам запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.