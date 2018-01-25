У Львові пройде вечір пам’яті лауреатки Нобелівської премії з літератури Віслави Шимборської

«О Господи, чому я?». Кажуть саме такою була перша реакція Віслави Шимборської на звістку про вручення їй Нобелівської премії з літератури. Вона була самоіронічною, уникала публічності та з неймовірною щирістю писала про щоденні речі. Пані Віслава належить до найбільш перекладаних польських авторів. Її книги перекладали на понад 40 мов. Вона любила творчість знаменитого режисера Вудді Аллена, діяльність першого президента Чехії Вацлава Гавела а ще дослідниці мавп Джейн Гудолл.

1 лютого разом з поетом Остапом Сливинським та перекладачкою поезій Шимборської Яриною Сенчишин усі охочі зможуть відкрити для себе Віславу Шимборську як авторку не тільки поезій, а й кумедних лімериків і колажів, людину, яка любила влаштовувати серед друзів лотереї з доволі незвичними лотами.

Модератор – Марта Сомик.

Дата: 1 лютого 2018 р., 18.30

Місце проведення: Книгарня «Є», просп. Свободи 7, м. Львів