У Дрогобичі судитимуть 22-річного чоловіка, який виніс із крамниці золотих виробів на 90 000 гривень

Слідчі Дрогобицького відділу поліції завершили розслідування злочинів, до скоєння яких причетний 22-річний місцевий мешканець. Як з’ясували правоохоронці, починаючи з 14 серпня минулого року, молодий чоловік, маючи вільний доступ до коштовностей, регулярно забирав додому якусь золоту прикрасу – перстень або ланцюжок. Останню з крадіжок скоїв 2 січня.

Ювелірні вироби зловмисник зазвичай реалізовував через місцеві ломбарди. Загальна вартість викраденого – 89 970 гривень.

Як інформує відділ комунікації поліції Львівської області, за цими фактами було відкрито два кримінальні провадження за ч.1,2 ст.185 (крадіжка) та ч.1 ст.209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Обвинувальниий акт по одному з них вже скеровано до суду.

Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років з конфіскацією майна.