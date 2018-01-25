У частини львів’ян сьогодні до вечора не буде води

Як повідомили у диспетчерській службі ЛМКП «Львівводоканал», ремонтні бригади підприємства ліквідовують витік води на вул. Топольна, 9.

У зв’язку з ремонтними роботами з ліквідації витоку води на вул. Топольна, 9 сьогодні, 25 січня, з 10.30 до 17.00 призупинено водопостачання на вул. Райніса, вул. Волошкова, вул. Сріблиста, вул. Сеньковича, Топольні провулки, частково вул. Замарстинівська та прилеглі до них вулиці.

Окрім того, ремонтні бригади ЛМКП «Львівводоканал» ліквідовують витік води на вул. Князя Романа, 9. У зв’язку з ремонтними роботами сьогодні, 25 січня, з 11.30 до 17.00 призупинено водопостачання на вул. Князя Романа, вул. Огієнка, вул. Університетська, просп. Т. Шевченка, вул. Стефаника, вул. Словацького, вул. Нижанківського та прилеглі до них вулиці.