Сьогодні іменини у Тетян

Свята Тетяна народилася в Римі наприкінці другого століття, у сім’ї знатного вельможі, який був тричі консулом Риму. Він таємно сповідував Христа, тому виховав дочку в побожності та відданості Богу. Тетяна добре знала Святе Писання і, подорослішавши, вирішила присвятити себе Христу. Вона стала діаконисою, тобто жінкою, яка несла в церкві соціальне служіння. В її обов’язки входили турбота й догляд за хворими та вагітними жінками, підготовка їх до хрещення і здійснення самого хрещення.

У 222 році влада в Римі перейшла шістнадцятирічному Олександру Севіру. І хоча його мати була християнкою, та й сам Олександр нічого не мав проти християн, реально влада зосередилася в руках намісників і правителів областей. Країною керував єпарх Ульпіан, який був ідолопоклонником, ненавидів християн і найжорстокішим чином розправлявся з ними. Під час гонінь схопили й Тетяну.

Від неї вимагали поклонитися ідолам у храмі бога Аполлона. Замість цього Тетяна звернулася до Христа, і за її молитвами стався землетрус. Зруйнувалися не тільки ідоли, а й сам храм, під уламками якого були поховані жерці. Тетяну жорстоко катували, викололи їй очі. Вона ж натомість голосно молилася про мучителів, закликаючи Бога «відкрити їм духовні очі». Несподівано вісім мучителів побачили ангелів, які відбивали удари, що їх вони наносили діві, і почули небесний глас. Вони не тільки увірували, а й зі сльозами просили святу пробачити їх. За сповідання Христа їх також піддали тортурам і обезглавили.

Тетяну мучили й наступного дня, вимагаючи зректися Христа. Тут сталося диво, коли з її ран замість крові почало текти молоко. Коли ж на третій день її вивели з в’язниці, то виявили, що тіло Тетяни було здоровим і не мало жодних слідів мук.

Від Тетяни знову зажадали поклоніння ідолам, на цей раз богині Деметрі. Прийшовши на капище, вона перехрестилася і почала молитися. Раптом у всіх на очах і ідол, і капище знищила блискавка. Святу Тетяну знову катували і вночі кинули в темницю.

Четвертого дня її вивели на арену цирку, на поталу леву. Але звір покірно почав лизати рани Тетяни та розірвав одного з її мучителів. Дівчину кинули в багаття, але вона залишилася неушкодженою. Оголосивши її чаклункою, Тетяні обрізали волосся, в якому, як вважали, зосереджена її магічна сила. Потім її відвели в храм Зевса і замкнули на два дні. Але і тут за молитвою Тетяни ідоли були повалені. Коли для гонителів стало очевидно, що тортури безглузді, а Тетяна непохитна і тверда у своїй вірі, її обезголовили разом з батьком. Це сталося 25 січня 226 року.

Святу Тетяну шанується всіма християнськими конфесіями. На іконах святу Тетяну зазвичай зображають у червоному вбранні (ризі), яке символізує мученицьку смерть і кров, пролиту святим в ім’я Христа. Її голова вкрита білою хусткою, що вказує на її цнотливість. У руці свята тримає хрест – символ мученицького подвигу, іноді сувій, текст якого звернений до віруючих.

За матеріалами news.church.ua