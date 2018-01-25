Поліція Львівщини запрошує на службу

Зокрема, потрібні такі працівники:

поліцейські секторів реагування патрульної поліції, подання документів – з 23 січня до 6 лютого 2018 року – 30 вакансій:

відділення поліції на станції Львів Залізничного відділу поліції ГУНП – 15 вакансій;

Пустомитівський відділ поліції ГУНП – 2 вакансії;

Дрогобицький відділ поліції ГУНП – 2 вакансії;

Золочівський відділ поліції ГУНП – 2 вакансії;

Жидачівське відділення поліції Стрийського відділу поліції ГУНП – 1 вакансія;

Кам’янка-Бузький відділ поліції ГУНП – 1 вакансія;

Жовківське відділення поліції Кам’янка-Бузького відділу поліції ГУНП – 1 вакансія;

Самбірський відділ поліції ГУНП – 2 вакансії;

Червоноградський відділ поліції ГУНП – 1 вакансія;

Сокальське відділення поліції Червоноградського відділу поліції ГУНП – 1 вакансія;

Сколівське відділення поліції Стрийського відділу поліції ГУНП – 2 вакансії.

Вимоги до кандидатів:

громадянство України;

повна загальна середня освіта (для дільничних офіцерів поліції – вища освіта);

вік від 18 років;

знання Конституції України, ЗУ «Про Національну поліцію», ЗУ «Про запобігання корупції»;

вільне володіння українською мовою;

для молодшого складу поліції – відсутність військового або спеціального звання офіцера запасу.

Необхідні якості та навички:

висока мотивація та орієнтація на якісні зміни в державі;

аналітичні здібності, здатність систематизувати, узагальнювати інформацію, гнучкість, проникливість;

неупередженість та порядність;

самостійність, організованість, відповідальність;

наполегливість, рішучість, стриманість, здатність швидко приймати рішення в умовах обмеженого часу;

стійкість до стресу, емоційних та фізичних навантажень;

вміння аргументовано висловлювати свою думку;

прагнення до розвитку та самовдосконалення;

досвід роботи з ПК (офісні програми, Інтернет) на рівні впевненого користувача.

У поліції пропонують зарплату від 7 300 гривень і соціальне забезпечення згідно з чинним законодавством; професійну підготовку за міжнародними стандартами; перспективу кар’єрного росту; можливість безкоштовного здобуття вищої освіти у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських.

Для участі в конкурсі необхідно заповнити онлайн анкету на сайті nabir.np.gov.ua та підготувати такий пакет документів:

копію паспорта громадянина України;

копію ідентифікаційного номера;

копії документів про освіту (дипломів та додатків);

копію військового квитка / посвідчення про приписку до призовної дільниці чи посвідчення особи військовослужбовця (для військовозобов’язаних або військовослужбовців);

копію трудової книжки (за наявності);

медичну довідку про стан здоров’я (для працевлаштування);

фотокартки 9х12 см (2 шт.), 3х4 см (2 шт.), 3,5х4,5 см (2 шт.);

письмову заяву про участь у конкурсі, в якій також зазначається надання особою згоди на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» і на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

анкету;

автобіографію;

особову картку визначеного зразка;

електронну декларацію за 2017 рік (визначена ЗУ «Про запобігання корупції»).

Під час подачі документів для участі в конкурсі при собі необхідно мати оригінали документів, копії яких подають.

Примітка:

Необхідні копії документів подають до сектору організації відбору та проведення атестування поліцейських після заповнення електронної анкети, що на сайті Головного управління Національної поліції у Львівській області Зібрані копії документів конкурсанту необхідно особисто подати до сектору організації відбору та проведення атестування поліцейських для перевірки та звірки з анкетою до закінчення встановленого строку прийому документів. У разі, якщо конкурсант зареєструвався на дві і більше вакантні посади, йому необхідно подати письмові заяви на кожну з обраних вакансій. В анкеті обов’язково потрібно вказувати особисту електронну адресу з українськими доменами. Для заповнення декларації за 2016 рік на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції конкурсанту необхідно мати власний електронний підпис, який можна отримати в установленому порядку в акредитованих центрах сертифікації ключів.

Довідкову інформацію можна отримати за телефонами «Гарячої лінії» сектору організації відбору та проведення атестування поліцейських:

(032) 258-69-15, (032) 258 67 96, 0676120230 або 0676121030

Прийом документів для участі в конкурсі та надання консультацій щодо порядку його проведення здійснюється за адресою:

місто Львів, площа Генерала Григоренка, 3

з 9.00 до 17.00, щодня окрім вихідних та святкових днів.

У разі порушення ваших прав під час проведення конкурсного відбору на службу в поліцію, у тому числі, вимагання неправомірної вигоди, можна звернутися за номерами телефону: 050-42-54-644, 050-42-54-844 з 09.00 до 17.00 щодня, окрім вихідних та святкових днів.

Поліцейська комісія буде розташована за адресою:

м. Львів, пл. Генерала Григоренка, 3.

Гаряча лінія Департаменту внутрішньої безпеки НПУ: 044-254-74-55 або 044-254-9465.