Оркестр «INSO-Львів» відсвяткує 20-річчя
28 січня о 18:00 у Львівській обласній філармонії відбудеться святкування 20-річчя заснування оркестру «INSO-Львів»
На гостей чекатиме:
- цікава музична програма за участю запрошених світових зірок – солістів та диригентів;
- танцювальна програма в кращих традиціях Віденських балів;
- представлення опікунської ради оркестру;
- започаткування Клубу оркестру «INSO-Львів»;
- спілкування з відомими музикантами
Довідково. Оркестр «INSO-Львів» є володарем декількох нагород і відзнак, серед них: відзнака Radio Swiss Classic «Love»; відзнака «Золотий диск» «Franz Xaver Mozart Klavierkonzerte»; відзнака Radio Swiss Classic «Schumann / Beethoven Klavierkonzerte».
За 20 років діяльності оркестр широко презентував музичне мистецтво Львівщини в Україні та за кордоном (Швейцарія, Італія, Франція, Австрія, Польща, Німеччина, Португалія, Іспанія, Колумбія та Китай).
Щороку оркестр традиційно бере участь у міжнародних фестивалях, які проводяться у Львові: Міжнародному фестивалі музичного мистецтва «Віртуози», Міжнародному фестивалі сучасної музики «Контрасти», Фестивалі єврейської музики «LvivKlezFest».