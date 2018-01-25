Оркестр «INSO-Львів» відсвяткує 20-річчя

28 січня о 18:00 у Львівській обласній філармонії відбудеться святкування 20-річчя заснування оркестру «INSO-Львів»
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На гостей чекатиме:

  • цікава музична програма за участю запрошених світових зірок – солістів та диригентів;
  • танцювальна програма в кращих традиціях Віденських балів;
  • представлення опікунської ради оркестру;
  • започаткування Клубу оркестру «INSO-Львів»;
  • спілкування з відомими музикантами

Довідково. Оркестр «INSO-Львів» є володарем декількох нагород і відзнак, серед них: відзнака Radio Swiss Classic «Love»; відзнака «Золотий диск» «Franz Xaver Mozart Klavierkonzerte»; відзнака Radio Swiss Classic «Schumann / Beethoven Klavierkonzerte».

За 20 років діяльності оркестр широко презентував музичне мистецтво Львівщини в Україні та за кордоном (Швейцарія, Італія, Франція, Австрія, Польща, Німеччина, Португалія, Іспанія, Колумбія та Китай).

Щороку оркестр традиційно бере участь у міжнародних фестивалях, які проводяться у Львові: Міжнародному фестивалі музичного мистецтва «Віртуози», Міжнародному фестивалі сучасної музики «Контрасти», Фестивалі єврейської музики «LvivKlezFest».

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