На завтра синоптики прогнозують ожеледицю й туман

За прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології, 26 січня на території Львівської області та у Львові на дорогах збережеться ожеледиця

Уночі та вранці місцями туман видимістю 200-500 м. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР закликає всіх учасників дорожнього руху бути обережними.

Так, завтра, 26 січня, по місту Львову синоптики прогнозують без опадів. Вночі та вранці туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 2-4° морозу, вдень 2-4° тепла.

27 січня синоптики також не прогнозують опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме від 3° морозу до 2° тепла, вдень – 1-6° тепла.