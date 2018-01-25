На Львівській залізниці поменшало ДТП на переїздах

Протягом січня-грудня 2017 року на залізничних переїздах на території регіональної філії «Львівська залізниця» було зафіксовано 19 ДТП. Це на 5 випадків менше, ніж у 2016 році, – повідомили у прес-центрі Львівської залізниці.

На жаль, попри зменшення кількості аварій на переїздах, число жертв і травмованих у цих ДТП зросло. Упродовж 2017-го було травмовано 9 осіб проти 6 – у 2016-му, 5 осіб торік зазнали травм несумісних із життям, тоді як 2016-го внаслідок ДТП на переїздах загинула одна особа.

Варто зауважити, що всі ДТП на переїздах трапилися через неуважність і легковажність водіїв автотранспорту, які грубо порушили правила дорожнього руху. Це підтверджує і той факт, що в трьох випадках, зафіксованих у 2017 році, автотранспорт в’їхав у бік поїзда, що рухався через переїзд.

Задля гарантування належного рівня безпеки руху та профілактики порушень правил дорожнього руху через залізничні переїзди, на Львівській магістралі продовжують реалізовувати комплекс заходів, у тому числі провадять широку інформаційно-роз’яснювальну кампанію зі залученням ЗМІ та безпосередньо серед водіїв автотранспорту. З цією метою залізничники розробили буклет, що містить текстову та фотоінформацію про випадки порушень правил проїзду через залізничні переїзди та їхні жахливі наслідки.