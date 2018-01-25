На Львівщині закупили три сортувальні лінії

«Стартуємо з питання сортування у Львівській області. Відтак, ми вже закупили три сортувальні лінії, що будуть встановлені на трьох полігонах області», – повідомив під час брифінгу директор департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської ОДА Назарій Романчук.

Сортувальні лінії розмістять у Дрогобичі, Самборі та Новояворівську.

«Із січня набрав чинності закон щодо заборони захоронення неперероблених відходів. Кожне підприємство, яке приймає сміття, має його сортувати. Плануємо цього року закупити ще 5 ліній сортування, тож маємо надію, що через три роки Львівщина буде мати на всіх полігонах сортувальні лінії, що дасть можливість максимально відсортовувати сміття», – зазначив начальник Державної екологічної інспекції у Львівській області Микола Маланич.

Повноцінно система має запрацювати вже навесні.

«Окрім того, ми розробили Стратегію управління відходами до 2030 року, в межах якої передбачення функціонування 7 регіональних полігонів, що будуть безпечні для середовища. Планується будівництво 4 сучасних комплексів з утилізації сміття, вже 2 інвестори визначились з земельними ділянками, одна в Дрогобицькому, а інша – в Миколаївському районі. Найближчим часом буде оголошено про громадські обговорення, щоб дати можливість інвестору розпочати розробку проектно-кошторисної документації, що триватиме майже 6 місяців. Тож до кінця року маємо намір почати будівництво», – додав Назарій Романчук.

Зазначимо, що задля зменшення кількості сміття, яке захоронюють на полігонах, у Львові відновили систему роздільного збору твердих побутових відходів. Перевізники встановили додаткові контейнерні майданчики для збору пластику, паперу та скла.