Міськрада затвердила Програму відзначення 100-річчя Листопадового Чину й утворення ЗУНР

Загалом у ній заплановано 35 заходів у межах чотирьох блоків

«У межах розпорядження голови працювала відкрита робоча група. Ми залучили низку громадських організацій патріотичного спрямування. Розділили нашу працю на декілька ключових блоків. Це 4 блоки: освітні, пам’ятні місця, заходи та події, промоція та візуалізація. І визначили загалом 35 заходів, які мають відбутися поблоково в нашому місті», – зазначив Андрій Москаленко, заступник міського голови з питань розвитку.

Програма розрахована на 2018-2019 років, визначає стратегію проведення загальноміських заходів, упорядкування пам’ятних місць і будівель, популяризацію інформації про події та осіб пов’язаних із подіями 1918-1919 років.

Як повідомляють в управлінні культури Львівської міської ради, Програма відзначення 100-ліття ЗУНР спрямована на підвищення рівня обізнаності громадськості з важливим історичним періодом у історії державотворення Західно-Української Народної Республіки 1918-1919 років. Мета Програми буде реалізована через комплекс заходів, подій та проектів із широким залученням різноманітних установ, організацій та громадськості.