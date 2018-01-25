Геріатричний пансіонат у Львові: під загрозою закриття

Львівський геріатричний пансіонат, що на вул. Медової Печери у Львові, має дві великі проблеми. Активісти побоюються, щоб через них 350 стареньких людей, які проживають у закладі, не опинилися на вулиці.

Проблема перша: пожежна безпека

Чотири місяці тому на геріатричний пансіонат подали до суду. Позов був від Державної служби з надзвичайних ситуацій через недотримання пожежних умов.

За час судової тяганини заклад виправив 95% мінусів. Однак залишається найдорожчий – облаштування пожежної сигналізації, яка коштує більше двох мільйонів гривень. Її у будівлі не міняли із 1981 року. Однак коштів на заміну у пансіонат, звісно ж, немає.

За словами заступника начальника ГУ Державної служби з надзвичайних ситуації у Львівській області Юрія Кітігіна, вони готові дати геріатричному пансіонату ще кілька місяців, щоб вирішити грошове питання.

Саме в останній день січня відбудеться сесія обласної ради, на якій мали б виділити гроші, яких бракує.

Додамо, що раніше директор закладу Микола Модь у коментарі «Львівській газеті» сказав, що навряд чи заклад можуть закрити через таке порушення. Надзвичайники ж вважають, що це проблема серйозна. Адже лише за останні кілька років через пожежі у подібних закладах гинули люди.

Проблема друга: земельне питання

Окрім пожежної безпеки, геріатричний пансіонат має труднощі із земельною ділянкою. Формально вона належить місту, тобто громаді Львова.

Однак у 2010 році Львівська ОДА передала 2,4 га землі пансіонату (загалом закладу мало би належати трохи більше 17 га) на користь «Центру реабілітаційних ініціатив «Діяльне милосердя». Протягом кількох років тривали суди, активісти подали чимало позовів, однак вирішити проблему не вдалося.

Як пояснила директорка юридичного департаменту Львівської міськради Гелена Пайонкевич, місто готове закріпити земельну ділянку за будинком престарілих. Однак для цього керівник пансіонату мав би звернутися із відповідною заявою. Лише після цього на сесії міської ради можна було б розглянути питання.

«Ми готові розглянути звернення геріатричного пансіонату, але нам потрібне це звернення з технічною документацією», – сказала Гелена Пайонкевич.

Вона також наголосила, що ЛОДА не мала права передавати ділянку громадській організації, котра, попри свою назву, не має ніякого відношення до благодійності.

Тим часом у Львівській ОДА пояснюють: не хотіли давати ці 2,4 га ГО «Центру реабілітаційних ініціатив «Діяльне милосердя». І навіть у 2010 році відмовили прохачам у такому клопотанні. Однак «Діяльне милосердя» оскаржило цю відмову у суді. І таким чином отримало документи на землю.

«Суд визнав наші дії неправомірними. Розпорядження було видане на рішення суду», – сказала Оксана Бакун, в.о. заступника начальника управління-начальника відділу правового забезпечення юридичного управління апарату ЛОДА.

В обласній прокуратурі ж кажуть, що після того, як звернулися із позовом в інтересах громади Львова, Господарський суд м. Києва їм відмовив.

У ході слідства з’ясувалося, що у 2012 році Львівська міська рада вже зверталася до суду із вимогами скасувати рішення ЛОДА. Та ці справи програла.

Тож тепер представники прокуратури шукають шляхи вирішення.

Нагадаємо, активісти хвилюються, що на ласий шматок землі Львівського геріатричного пансіонату зазіхають забудовники.

І тому штучно створюють проблеми для закладу. Адже, розформувавши його, можна буде будувати далі.