Для підприємців області проведуть семінар із екологічної безпеки

У п’ятницю, 26 січня, за підтримки Департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА, відбудеться семінар «Екологічна безпека підприємства – 2018»

Учасників заходу ознайомлять зі змінами у природоохоронному законодавстві, особливостями роботи із законодавчими й іншими нормативно-правовими актами, які регулюють відповідальність посадових осіб та санкції за його порушення, а також досягненнями українських підприємств в сфері охорони довкілля та раціонального природокористування.

У межах заходу відбудеться три сесії – концепція реформування системи природоохоронного нагляду в Україні – 2017, ЕКОтрансформація – 2018, гарячі зміни законодавства:Закон України «Про оцінку впливу на довкілля».

Також учасникам розкажуть про основні інструменти залучення фінансових ресурсів до зелених проектів, а також стратегічну екологічну оцінку та оцінку впливу на довкілля.

Докладніше про семінар – тут.