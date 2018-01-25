Депутати ЛМР вимагають належно розслідувати незаконне відчуження майна ЛАЗу

Звернення міські обранці адресують генеральному прокуророві України та міністру внутрішніх справ України.

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«Звернення

У результаті проведеного Фондом державного майна України конкурсу у 2001 році контрольний пакет акцій ВАТ «Львівській автобусний завод» придбало українсько-російське спільне науково-виробниче підприємство ТзОВ «СІЛ-Авто».

Незважаючи на те, що того ж року конкурс було визнано недійсним, а у 2003 році Господарським судом м. Києва було визнано недійсним і договір купівлі-продажу майна підприємства, до цього часу не вдається вирішити питання виконання судових рішень та повернення контрольного пакета акцій підприємства у державну власність.

Роками недобросовісні підприємці вчиняли незаконні оборудки з майном підприємства, ухилялись від сплати податків, фактично нищили виробничу базу, а судді різних інстанцій приймали завідомо неправосудні рішення. Цілісний майновий комплекс був фактично поділений між чотирма власниками, однак не з метою збереження і розвитку виробництва, а лише з метою уникнення юридичної відповідальності. В результаті близько 2000 людей втратили роботу, а ми спостерігаємо як перетворюється в руїну колишня промислова гордість міста.

На сьогодні триває розслідування низки кримінальних проваджень за зазначеними вище фактами.

Попри це, на сьогодні, за інформацією Прокуратури Львівської області, на підставі підробленого рішення Господарського суду м. Києва знято відповідні арешти та заборону на відчуження майна Львівського автобусного заводу, а у січні 2016 року вказані об’єкти зареєстровані за двома юридичними особами у м. Києві.

Враховуючи викладене вище, ми, депутати Львівської міської ради, вимагаємо особистого контролю з боку Генерального прокурора України та Міністра внутрішніх справ України за розслідуванням зазначених вище фактів та захисту інтересів держави, що нарешті дало б змогу залучити ефективного інвестора на виробничі площі Львівського автобусного заводу та створити нові робочі місця».