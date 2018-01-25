Через куріння в ліжку на Львівщині загинув чоловік

Як інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області, повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку «101» 24 січня о 12:05. Займання сталося в дерев’яному житловому будинку.

До місця виклику виїхало пожежно-рятувальне відділення 26-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Мостиська. Вогнеборці оперативно прибули до місця виклику та приступили до проведення робіт з ліквідації пожежі. Через сильне задимлення рятувальникам довелось працювати у спеціальних ізолюючих апаратах – засобах захисту органів дихання. Під час проведення розвідки пожежі на коридорі будинку виявили тіло чоловіка. Як, з’ясували, загиблий – чоловік 1972 року народження, брат власниці будинку. О 12:44 пожежу вдалося локалізувати, а о 13:03 повністю ліквідувати в складі ланки газодимозахисної служби.

Унаслідок пожежі вогнем знищено ліжко та речі домашнього вжитку на площі 15 кв.м.

До ліквідації пожежі залучили 3 осіб та спецтехніку.

Попередня імовірна версія виникнення пожежі – необережність загиблого під час куріння в ліжку.