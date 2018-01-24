Загублений 10-річний школяр повернувся додому

У Львові знайшовся хлопчик, який вранці не доїхав до школи

Як написав на своїй facebook-сторінці депутат Львівської міськради Iгор Зінкевич, на 12:10 сьогодні, 24 січня, хлопчик, якого шукали від ранку, знайшовся. Школяр сам повернувся додому.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Львові шукали зниклого хлопчика. О 08:00 10-річний Роман Грищенко вийшов з дому до школи, проте до навчального закладу хлопець не добрався. Батьки відразу забили на сполох. Проте, на щастя, дитина жива й неушкоджена самостійно повернулася додому.

Подробиць про те, де хлопець був увесь цей час, не повідомляють.