За насильницьке задоволення статевої пристрасті судитимуть 47-річного чоловіка зі Львівщини

Як інформує прес-служба прокуратури Львівської області, чоловіка звинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.153 КК України – насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом. За вчинене санкцією вказаної статті передбачено ув’язнення на строк до 15 років.

Інцидент трапився торік 20 листопада близько 20 години у приватному помешканні 46-річної мешканки Нового Роздолу на Львівщині. 47-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння заподіяв жінці, яка перебувала у безпорадному стані, тяжких тілесних ушкоджень у вигляді проникаючих ран статевих органів, що спричинило гостру кровотечу та призвело до смерті потерпілої.

Наразі зловмиснику продовжено запобіжний захід до 60 днів тримання під вартою.

Судове провадження триває.