УІНП допоможе кіностудії Kinorob у роботі над історичним трилером «Гарет Джонс»

Згідно з умовами угоди, команди об’єднають зусилля заради популяризації історії України у світі й інформування суспільства про події, пов’язані з Голодомором 1932-1933 років в Україні. Про це інформує прес-служба УІНП.

«Україна ставить собі за завдання донести до світу правду про страшний злочин геноциду, який був здійснений тоталітарним режимом в Україні у 1932 – 193 роках. Тому фільм, створення якого розпочинається, є надзвичайно важливим. Адже він дозволить побачити сучасним європейцям ті страшні події очима Гарета Джонса, європейця, який зумів прорвати сталінську інформаційну блокаду. Фільм потрібний і українцям, адже ми продовжуємо переосмислювати своє минуле, долати спадщину тоталітаризму. Зрештою, Україна відчуває брак якісного історичного кіно. І я вірю, що цей фільм, який знімає високопрофесійна команда стане кроком у розвитку й українського історичного кіно», – наголошує голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

«Гарет Джонс» – історія відомого британського журналіста-дослідника, який, попри смертельну небезпеку, вирушив до Радянської України, щоб викрити та донести до світової спільноти всю правду про трагедію українського народу – Голодомор. Саме його викриття згодом стали підґрунтям для роману «Колгосп тварин» Джорджа Орвелла. Режисером стрічки, зйомки якої розпочнуть в Україні на початку березня 2018 року, виступить голова Європейської кіноакадемії, відомий польський режисер Аґнєшка Голланд.

«Гарет Джонс – один із тих небагатьох сміливців, який у 1933 році намагались розповісти у Європі правду про страшний злочин комуністичного режиму в Україні – вбивство голодом народу. Мужність та журналістська чесність вельського кореспондента викликають захоплення. Але на жаль досі в Україні і у світі про Гарета Джонса та його подвиг знають вкрай недостатньо, – говорить Володимир Тиліщак, заступник голови Українського інституту національної пам’яті. – Тож ми щиро вітаємо створення історичного трилера та готові всіляко допомагати його авторам, щоби завдяки фільму в Україні та у світі більше знали і про Гарета Джонса і про той страшний злочин Голодомору, який він викривав».

У рамках роботи над проектом Український інститут національної пам’яті надасть авторам фільму консультації та доступ до фото та відеоматеріалів, а також архівних документів, результатів наукових досліджень, інформативних та аналітичних текстів, пов’язаних з подіями Голодомору 1932-1933 років та постаттю Гарета Джонса.

«Ми вдячні Українському інституту національної пам’яті за готовність до спрівпраці та всебічну підтримку історичного трилера «Гарет Джонс». Надані командою інституту інформація, архівні матеріали та консультації дуже важливі для нас, і допоможуть у створенні фільму, – зазначає Єгор Олесов, продюсер стрічки. – Крім того, в рамках роботи над проектом ми плануємо разом з партнерами провести низку освітніх та культурно-мистецьких заходів, які будуть спрямовані на популяризацію в міжнародній спільності інформації про події, пов’язані з Голодомором 1932-1933 років в Україні».

Довідка. Історичний трилер «Гарет Джонс» став переможцем 10-го конкурсного відбору кінопроектів в категорії Тематичні ігрові фільми (до 85-х роковин Голодомору 1932-33 років в Україні). Загальний бюджет стрічки, спільного виробництва України (Kinorob), Польщі (Film Produkcja) та Великобританії (Crab Apple Film), складає 262 млн 207 тис 790 грн, з них 25 мільйонів 930 тисяч гривень – підтримка Держкіно.

Зйомки українського блоку фільму розпочнуться на початку березня 2018 року, а згодом пройдуть в Польщі та Шотландії.

Синопсис: У 1933 році вельський репортер Гарет Джонс шукає свою наступну велику історію. Останні новини приводять його до Москви, де він знайомиться з журналісткою Адою Брукс. Ада відкриває йому очі на «радянську утопію», яка не має нічого спільного з реальністю. І Гарет, попри смертельні погрози, розпочинає своє розслідування. Переховуючись від спецслужб СРСР, крок за кроком він розкриває правду про трагедію українського народу: Голодомор, жорстку цензуру, змову та масові репресії. Саме його викриття згодом стануть підґрунтям для роману «Колгосп тварин» Джорджа Орвелла.