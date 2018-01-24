У Львові хочуть провести незалежний аудит комунальних підприємств міськради

«Це перший крок до того, аби врешті робота комунальних підприємств стала прозорою та підзвітною. Наступний – прийняття ухвали, за якою аудити стануть щорічними та обов’язковими. Зокрема, ухвалою визначатимуться як критерії для обрання аудиторських компаній (у тому числі, й міжнародних), так і критерії для підприємств, за якими вони потраплятимуть під перевірку. На моє переконання, передусім має йтися про комунальних «монополістів», чиї внески у статутні фонди перевищують 50 млн грн у рік. Тільки такий жорсткий контроль за бюджетними коштами зможе забезпечити їх ефективне використання», – пояснює ініціатор цієї ідеї, депутат ЛМР Валерій Веремчук.

За його словами, торік з міського бюджету у статутні фонди підприємств АТП-1, «Львівавтодор», «Львівелектротранс», «Львівводоканал», «Львівтеплоенерго», «Львівспецкомунтранс» загалом було виділено 873 млн грн. Це близько 50% розміру бюджету розвитку Львова.

«Понад те, поточний бюджетний рік щойно почався, а міська рада, для прикладу, вже надала «Львівводоканалу» понад 119 млн грн, «Львівавтодору» – 263,5 млн, АТП-1 – майже 158 мільйонів. А це все – гроші платників податків, тобто гроші львів’ян, львівських підприємців. Відтак маємо чітко знати, як комунальники розпоряджаються цими коштами. Наразі ж інформацію про фінансову діяльність КП доводиться заледве не випрошувати», – додав він.

У 2018 році в бюджеті Львова передбачено 1 млн грн для проведення незалежних аудитів найбільших комунальників міста.