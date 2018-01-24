У Львові хочуть провести незалежний аудит комунальних підприємств міськради

Завтра під час засідання сесії Львівської міської ради депутати розглядатимуть проект ухвали «Про проведення щорічного обов’язкового зовнішнього незалежного аудиту комунальних підприємств Львівської міської ради»
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«Це перший крок до того, аби врешті робота комунальних підприємств стала прозорою та підзвітною. Наступний – прийняття ухвали, за якою аудити стануть щорічними та обов’язковими. Зокрема, ухвалою визначатимуться як критерії для обрання аудиторських компаній (у тому числі, й міжнародних), так і критерії для підприємств, за якими вони потраплятимуть під перевірку. На моє переконання, передусім має йтися про комунальних «монополістів», чиї внески у статутні фонди перевищують 50 млн грн у рік. Тільки такий жорсткий контроль за бюджетними коштами зможе забезпечити їх ефективне використання», – пояснює ініціатор цієї ідеї, депутат ЛМР Валерій Веремчук.

За його словами, торік з міського бюджету у статутні фонди підприємств АТП-1, «Львівавтодор», «Львівелектротранс», «Львівводоканал», «Львівтеплоенерго», «Львівспецкомунтранс» загалом було виділено 873 млн грн. Це близько 50% розміру бюджету розвитку Львова.

«Понад те, поточний бюджетний рік щойно почався, а міська рада, для прикладу, вже надала «Львівводоканалу» понад 119 млн грн, «Львівавтодору» – 263,5 млн, АТП-1 – майже 158 мільйонів. А це все – гроші платників податків, тобто гроші львів’ян, львівських підприємців. Відтак маємо чітко знати, як комунальники розпоряджаються цими коштами. Наразі ж інформацію про фінансову діяльність КП доводиться заледве не випрошувати», – додав він.

У 2018 році в бюджеті Львова передбачено 1 млн грн для проведення незалежних аудитів найбільших комунальників міста.

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