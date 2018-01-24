У Львові відбудеться бардівський вечір пам’яті героїв Крут

Бій під Крутами став для українського народу символом героїзму і жертовності молодого покоління у боротьбі за незалежність України

«Молодіжний Націоналістичний Конгрес-Львів» запрошує усіх 29 січня на вечір ліричної пісні, присвячений дню пам’яті героїв Крут. Захід відбудеться у Молодіжному центрі (вул.В.Винниченка, 12), початок – о 19:00, вхід вільний. На усіх гостей очікують атмосферні посиденьки під гітару та цікава гутірка про історичну подію – Бій під Крутами.

«Бардівські вечори дуже подобаються нашій молоді, це хороша нагода відпочити від робочих буднів та завести нові знайомства. У такий невимушеній атмосфері починають співати усі: від маленьких діток – до старших людей, навіть ті, хто на початку дуже соромився. Цей вечір ми присвячуємо важливій для нас історичній події – Бою під Крутами. Тому хочемо запросити усіх, хто хоче почути про цю історичну подію, поспівати та провести чудовий вечір» – зазначає Максим Кіптілов, організатор заходу.