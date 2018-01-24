У Львові шукають 10-річного хлопчика
Сьогодні вранці він вийшов з дому, але до школи не дійшов
Сьогодні, 24 січня, о 08:00 вийшов з дому до школи 10-річний Роман Грищенко. Хлопчик мав сісти в маршрутку по вул. Личаківській, 69, проте до школи він не добрався. Про це повідомив на своїй facebook-сторінці депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.
Хлопчик був одягнутий у сіру куртку, сіру шапку, мав з собою червоний ранець (портфель).
Якщо хтось знає місце перебування Романа, повідомте за номером 102 або в приватні повідомлення.