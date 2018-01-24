У Львові перекинулась маршрутка з пасажирами

ДТП трапилась на вулиці Шевченка. Тут перекинулась маршрутка №131 (ТРЦ «King Cross Leopolis» – с. Рясне-Руська).

На момент аварії в транспорті були пасажири.

За словами речниці Нацполіції у Львівській області Світлани Добровольської, обставини події поки що встановлюють.

На разі причин ДТП не називають.

Натомість Варта1 повідомляє, що за словами очевидців ДТП трапилась через те, що водій Mercedes REX не пропустив маршрутку і виїхав на головну дорогу. Крім того, кажуть, що водій був у стані алкогольного сп’яніння.

Також пишуть про те, що внаслідок аварії постраждали 7-8 людей, переважно з переломи та забоями.