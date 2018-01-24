У ЛОДА презентували мультфільм про сортування сміття (відео)

Львівська ОДА закликає мешканців та гостей бути свідомими та сортувати тверді побутові відходи

Щоб нагадати мешканцям Львівщини про необхідність сортування сміття, департамент внутрішньої та інформаційної політики Львівської облдержадміністрації презентував мультфільм «Сортуй».

В анімаційному фільмі наголошують про шкоду, якої завдають довкіллю неперероблені пластикові пляшки та про необхідність сортування відходів.

Нагадаємо, з 1 січня 2018 року в Україні встановили заборону на захоронення неперероблених (необроблених) побутових відходів. Окрім того, українців зобов’язують сортувати сміття, адже це передбачено Законом України «Про відходи».

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