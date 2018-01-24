У Червонограді презентують «кавові» картини

Про це інформує Львівський музей історії релігії.

На виставці «Картини з ароматом кави Олени Яценко» у Червоноградському музеї історії релігії представлено сім романтичних полотен різного формату. Найбільша картина – 132 на 132 сантиметри.

За спеціальністю Олена Яценко – фінансист, закінчила Львівську державну фінансову академію, а за покликанням душі – талановита мисткиня. Творчість у різноманітних проявах завжди була присутня в житті жінки. Олена Яценко поєднала любов до мистецтва і кави в одне ціле. Як результат – красиві та незвичні кавові картини, які можуть бути окрасою будь-якого інтер’єру, створюючи в ньому неповторну атмосферу.

Виставка «Картини з ароматом кави Олени Яценко» почне діяти у палаці Потоцьких у Червонограді з 28 січня 2018 року.