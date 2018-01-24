Підприємець намагався приховати від митників майже 2 тонни бананів

Днями в зону митного контролю пункту пропуску «Краківець – Корчова» у напрямку в’їзд в Україну прибули два вантажні транспортні засоби з товаром «свіжі банани». Відповідно до товаросупровідних документів, їх переміщували на адресу ТЗОВ в Одеській області. Відправником зазначено компанію з Польщі.

Оскільки під час митного контролю за результатом динамічного зважування транспортних засобів було встановлено розбіжності між ваговими показниками транспортних засобів із заявленими, їх було скеровано для поглибленого огляду. Під час огляду вантажних відсіків встановлено, що в одному з авто загальна вага нетто свіжих бананів перевищує зазначену в товаросупровідних документах на 850 кг, а в другому – на 1001 кг.

Отже, керівник компанії-відправника Республіки Польща надав для здійснення митного оформлення в країні експорту товаросупровідні документи, що містять неправдиві дані щодо ваги переміщуваного товару. Такі дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Незадекларований товар вилучено, його вартість встановлять додатково. Справу скерують до суду.