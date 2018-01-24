Поліція почала затримувати автобуси львівського комунального АТП-1

Причина затримання автобусів комунального перевізника – борги міської ради перед «Львівським автобусним заводом» за 32 автобуси, придбані перед проведенням Євро-2012.

Нагадаємо, автобуси виробництва Львівського автобусного заводу, чи точніше – одного з підприємств, яке діяло на території колишнього промислового гіганта, Львів замовив ще до проведення футбольної першості Євро-2012. Однак грошей за них міська рада не оплатила. Причина – борги підприємства перед містом і довгі торги про взаємний залік.

За інформацією директорки юридичного департаменту ЛМР Гелени Пайонкевич, місто має заборгованість перед «Львівським автобусним заводом» у розмірі близько 28 млн. грн. Компанія «Оптимум Фактор», яка викупила цю заборгованість, погоджується виплати працівникам ЛАЗу борг із заробітної плати й заборгованість трьох гуртожитків ТзОВ «Львівавтокомплектації» за комунальні послуги. У жовтні Львівська міська рада планувала підписати з компанією «Оптимум Фактор» меморандум, за яким мала б сплатити не увесь борг а лише близько 20 млн грн. Однак депутати спершу проголосували за нього, а на наступний сесії його скасували.

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«Ми винні «Львівським автобусним заводам» станом на сьогодні близько 28 млн грн. Це є сума основної заборгованості, це є сума виконавчого збору і, станом на сьогодні, постійно нараховуються штрафні санкції. Приблизно 3% річних сплачуються штрафи, відшкодовуються інфляційні збитки у зв’язку із зміною курсу долара. Тому сума заборгованості постійно зростає і ми перебуваємо в безперервних судових процесах з «Автобусним заводом», – пояснює Гелена Пайонкевич.

Через борг міста нині є виконавче провадження, накладено арешт на всі автобуси АТП-1. За інформацією міського голови Львова, це 140 машин.

Завтра це питання буде винесено на сесію Львівської міськради. Сьогодні ж у Львівській міській раді відбулася зустріч з представниками ЛК «АТП-1», учасниками АТО, громадськістю, активістами та колишніми працівниками ЛАЗу щодо врегулювання ситуації з ТзОВ «Львівський автобусний завод». Як повідомила Гелена Пайонкевич, під час зустрічі домовилися, що на сесії міської ради буде прийнято звернення до керівництва держави щодо повернення в державну власність «Львівського автобусного заводу».