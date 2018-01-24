На Львівщині чоловік з обмороженням потрапив до лікарні

Як інформує департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, повідомлення про подію надійшло 23 січня о 17:00. Головний лікар Жовківської центральної районної лікарні поінформував про госпіталізацію в хірургічне відділення Жовківської ЦРЛ мешканця села Зіболки Жовківського району. Чоловік 1958 року народження потрапив до лікарні з діагнозом «обмороження 4 ступеня пальців обох стоп і кистей». Стан – середнього ступені важкості.