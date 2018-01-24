Львів’яни збирають гроші на мигалки для «Львівелектротрансу»

Небайдужі львів’яни запустили акцію «Подаруй мигалку Львівелектротрансу». Всі охочі мають змогу допомогти ЛКП «Львівелектротранс» обладнати спецтехніку жовтими сигнальними маячками, щоб її було видно в темну пору доби. Про це йдеться на сторінці ГО «Зручне місто» у соцмережі Facebook.

Як кажуть технічні працівники «Львівелектротранс», маячки їм дуже потрібно, адже на сьогодні вантажівки підприємства, які увечері ремонтують контактну мережу, зазвичай обладнані одним проблисковим маячком, який не надто добре видно. Згідно з офіційною відповіддю «Львівелектротрансу» на інформаційний запит ГО «Зручне місто», зараз на службовій техніці є лише 6 справних маячків за загальної потреби близько 30.

Відтак дизайнер та архітектор і громадський діяч Олександр Шутяк з власної ініціативи запустив збір коштів через спільнокошт.

«…так виглядає вечірній ремонт контактної мережі у Львові. Ці фото минулоріч з’явилися на ФБ сторінці Зручне місто. Мигалка лише одна – на кабіні і з такого ракурсу її взагалі не видно, замість неї світяться лише тьмяні габаритні вогні, чого явно недостатньо. На жаль, наразі такі речі, як мигалки для службової техніки є для ЛЕТу далеко не пріоритетними і кошти виділяють на зовсім інші речі. Але наявність спецсигналів, як на мене, є дуже важливим питанням безпеки, тому в мене виникла ідея спробувати допомогти з цим «Львівелектротрансу» за допомогою перевіреного методу – спільнокошту», – пише Олександр Шутяк.

Олександр Шутяк знайшов в інтернет-магазині маячок, який підійшов би для таких цілей. Він коштує 650 грн. Відтак на партію з 20 таких маячків збирають 13 тис. грн. До збору коштів запрошують долучатися всіх активних мешканців, адже від цього залежить і їхня безпека.

Реквізити для поповнення рахунка:

Одержувач платежу: Голяк Мирослав Едуардович

Номер картки: 5169 3600 0119 4665

Установа банку: ПриватБанк

МФО банку: 305299

ЄДРПОУ (або ОКПО): 14360570

Рахунок одержувача: 29244825509100

На вчора, 23 січня, вже було зібрано 3 673,00 грн.