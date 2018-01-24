Городоцькому відділенню поліції представили нового очільника

Начальником Городоцького відділення поліції Яворівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області призначений підполковник поліції Віталій Фецинець. Про це інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області

Підполковника поліції Віталія Несторовича Фецинця особовому складу 23 січня представив начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області генерал поліції третього рангу Валерій Середа.

«Ви працівник досвідчений, і на новій посаді я бажаю вам наснаги, витримки і головне – це якнайшвидше знайти спільну мову з колективом відділення та організувати роботу належним чином», – зазначив Валерій Середа, звертаючись до нового очільника.

Також під час призначення присутні обговорили проблемні питання, пов’язані з охороною публічного порядку та боротьби зі злочинністю у Городоцькому районі, які потребують якнайшвидшого вирішення. Зокрема, йшлось про встановлення камер відеоспостереження.

Довідка. Підполковник поліції Віталій Фецинець, 1973 року народження, уродженець Львівщини, одружений, виховує двох дітей. Освіта вища юридична, в органах внутрішніх справ України служить з 1996 року. До призначення на посаду начальника Городоцького відділення поліції Віталій Фецинець очолював Миколаївське відділення поліції.