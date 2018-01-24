Фестиваль-конкурс культури та мистецтв «Місто Лева 2018» шукає учасників
Усіх охочих організатори запрошують зголошуватись для участі у фестивалі. Анкети на участь у конкурсі за жанрами приймають на електронну адресу: fest_konkurs@ukr.net
Змагання відбуватимуться в таких категоріях:
Вокальне мистецтво (солісти, дуети, ансамблі): жанр – естрадний вокал, народний вокал, академічний вокал, джазовий вокал.
Хореографічне мистецтво (солісти, дуети, малі та великі форми): жанр – танці народів світу, класична хореографія, сучасна хореографія, народна стилізація, бальна хореографія та інші.
Оригінальне мистецтво (солісти, дуети, ансамблі): жанр – цирк, художнє читання, естрадні мініатюри, театри мод та модельні агентства, інструментальна музика.
Засновник та організатор фестивалів-конкурсів: ВГО «Європейська фестивальна-концертна молодіжна ліга» та Продюсерський центр заслуженого артиста естрадного мистецтва України Ігора Нетлюха DS SOUND.
Сайт та розклад фестивалів-конкурсів 2018 року: fest-konkurs-igora-netlyuha.com
Положення та анкета учасників – на сторінці фестивалю-конкурсу: fest-konkurs-igora-netlyuha.com/news/mizhnarodnij-festival-konkurs-kulturi-ta-mistetstv-misto-leva-2018.