Фестиваль-конкурс культури та мистецтв «Місто Лева 2018» шукає учасників

У Палаці культури ім. Гната Хоткевича, що на вул. Кушевича, 1, 16-18 березня відбудеться Міжнародний фестиваль-конкурс культури та мистецтв «Місто Лева 2018»

Усіх охочих організатори запрошують зголошуватись для участі у фестивалі. Анкети на участь у конкурсі за жанрами приймають на електронну адресу: fest_konkurs@ukr.net

Змагання відбуватимуться в таких категоріях:

Вокальне мистецтво (солісти, дуети, ансамблі): жанр – естрадний вокал, народний вокал, академічний вокал, джазовий вокал.

Хореографічне мистецтво (солісти, дуети, малі та великі форми): жанр – танці народів світу, класична хореографія, сучасна хореографія, народна стилізація, бальна хореографія та інші.

Оригінальне мистецтво (солісти, дуети, ансамблі): жанр – цирк, художнє читання, естрадні мініатюри, театри мод та модельні агентства, інструментальна музика.

Засновник та організатор фестивалів-конкурсів: ВГО «Європейська фестивальна-концертна молодіжна ліга» та Продюсерський центр заслуженого артиста естрадного мистецтва України Ігора Нетлюха DS SOUND.

Сайт та розклад фестивалів-конкурсів 2018 року: fest-konkurs-igora-netlyuha.com

Положення та анкета учасників – на сторінці фестивалю-конкурсу: fest-konkurs-igora-netlyuha.com/news/mizhnarodnij-festival-konkurs-kulturi-ta-mistetstv-misto-leva-2018.