Частина львів’ян знову без води

Як повідомили в диспетчерській службі ЛМКП «Львівводоканал», ремонтні бригади підприємства ліквідовують витоки води. У зв’язку з ремонтними роботами з ліквідації витоку води на вул. Стрийська, 99, сьогодні 24 січня, з 10.40 до 14.00 призупинено водопостачання на вул. Стрийська, 93-93.

Також, з 10.50 до 16.00 призупинено водопостачання на вул. Медової Печери, вул. Ярошинської, вул. Симиренків, вул. Садівнича, вул. Каштанова, вул. Латвійська, вул. Стешенка, вул. Майорівка, вул. Медова, вул. Соколина, та прилеглі до них вулиці, у зв’язку з ремонтними роботами з ліквідації витоку води на вул. Медової Печери, 69.