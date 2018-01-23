За минулу добу в області травмувалися троє лижників

Як інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області, туристи отримали травми під час катання на лижних трасах гір Високий Верх, Політехнік і Тростян.

Серед травмованих – одесит 1998 року народження (травма лівої руки), одеситка 1976 року народження (травма правої ноги) та харків’янин 1991 року народження (травма ключиці).

Рятувальники надали потерпілим домедичному допомогу та спустили травмованих до підніжжя гір, де передали медикам для надання подальшої допомоги.