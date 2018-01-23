Водії найбільшого львівського перевізника можуть оголосити страйк

Від минулого тижня пенсіонери оплачують проїзд у всіх автобусах, окрім тих, що їздять на маршрутах АТП-1

Водії, які працюють на маршрутах львівського комунального АТП-1, найближчими днями можуть оголосити страйк. За словами голови Громадської ради при управлінні транспорту ЛМР Святослава Товстиги, причина в тому, що вони єдині у Львові серед автобусних перевізників, які возять пенсіонерів безкоштовно.

«Зараз пенсіонери масово пересіли на автобуси АТП-1. Як наслідок – водії не можуть навіть здати денний план, їм не залишається грошей «понад» план, які вони зазвичай залишали собі, а це було від 500 до 1000 грн за день», – пояснює Святослав Товстига.

За його словами, найгірша ситуація – у водіїв автобусів, які нині АТП-1 орендує для обслуговування своїх маршрутів.

«Таких автобусів приблизно половина. Їхні водії інколи навіть не мають за що заправитись у ці дні», – пояснює голова.

Водночас у прес-службі Львівської міської ради «Львівську газету» запевнили, що керівництво АТП-1 нічого про можливий страйк не знає.

АПТ-1, яке є найбільшим міським перевізником, обслуговує маршрути №1А, 2А, 3А, 4А, 5А, 6А, 9, 10, 16, 20, 28, 29, 32, 37, 45, 46, 47а, 55, 56.

Нагадаємо, з 20 січня пенсіонери у Львові почали платити за проїзд у міському транспорті. Перевізники запровадження оплати пояснюють тим, що цієї пільги держава їм не відшкодовує.