У Львові зійшов з рейок трамвай

«Сьогодні, приблизно о 16.40 на перехресті вул. С.Бандери-Русових, в напрямку центру, зійшов з рейок трамвай №1. Зараз трамваї №1 і №9 не курсують по вул. С.Бандери. Тимчасово не курсують тролейбуси №2, 9, 10, 12. Рух приватного транспорту на цьому відрізку дороги ускладнений», – повідомив Іван Бондар, речник ЛКП «Львівелектротранс».

Зараз на місці події працюють служба безпеки руху і служба колії ЛКП «Львівелектротранс». Орієнтовний час проведення ремонтних робіт для відновлення руху трамваїв вулицею С. Бандери – 40 хвилин, – додав він.