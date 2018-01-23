У Львові шукають бізнес-тренерів для курсу «Вчимося бізнесу»
Міське управління економіки має намір організувати у Львові курс тренінгів «Вчимося бізнесу»
Курс охоплюватиме 10 занять тривалістю 3 години кожне. Зараз для проведення навчань розшукують бізнес-тренерів.
Для курсу тренінгів «Вчимося бізнесу» шукають тренерів, які можуть доповідати на теми:
- Логістика започаткування підприємницької діяльності.
- Організаційно-правові форми підприємницької діяльності.
- Дослідження та аналіз ринку.
- Ефективні комунікації, презентаційні навички, робота в команді.
- Основи маркетингу.
- Система оподаткування та звітність.
- Фінансове планування.
- Громадсько-ділові відносини (паблік рілейшнз-PR).
- Менеджмент.
- Бізнес-план: структура та основні розділи.
Курс тренінгів «Вчимося бізнесу» реалізовують за кошти Програми розвитку підприємництва у м. Львові на 2017-2019 рр.
Пропозиції потрібно подавати до 01.02.2018 на електронну пошту. Контактна особа: Юлія Виговська, 79008, м. Львів, пл. Ринок, 1, каб. 429, тел.: +38 (032) 297-57- 64, тел. моб.: +38 (098) 323-63- 43, факс: +38 (032) 235-42- 26.