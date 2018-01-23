У Львові шукають бізнес-тренерів для курсу «Вчимося бізнесу»

Міське управління економіки має намір організувати у Львові курс тренінгів «Вчимося бізнесу»

Курс охоплюватиме 10 занять тривалістю 3 години кожне. Зараз для проведення навчань розшукують бізнес-тренерів.

Для курсу тренінгів «Вчимося бізнесу» шукають тренерів, які можуть доповідати на теми:

Логістика започаткування підприємницької діяльності. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності. Дослідження та аналіз ринку. Ефективні комунікації, презентаційні навички, робота в команді. Основи маркетингу. Система оподаткування та звітність. Фінансове планування. Громадсько-ділові відносини (паблік рілейшнз-PR). Менеджмент. Бізнес-план: структура та основні розділи.

Курс тренінгів «Вчимося бізнесу» реалізовують за кошти Програми розвитку підприємництва у м. Львові на 2017-2019 рр.

Пропозиції потрібно подавати до 01.02.2018 на електронну пошту. Контактна особа: Юлія Виговська, 79008, м. Львів, пл. Ринок, 1, каб. 429, тел.: +38 (032) 297-57- 64, тел. моб.: +38 (098) 323-63- 43, факс: +38 (032) 235-42- 26.