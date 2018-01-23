У Львові дослідили, хто з міських депутатів найбільш дисциплінований

У рамках проекту «Депутати місцевих рад. Атестація» Львівське представництво Громадянської мережі ОПОРА досліджує дисциплінованість депутатів Львівської міської ради сьомого скликання. А оскільки, відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», «депутат місцевої ради зобов’язаний бути присутнім на пленарних засіданнях ради, засіданнях постійної комісії та інших органів ради, до складу яких він входить», взялися дослідити присутність депутатів на пленарних засіданнях міськради та їхню відвідуваність засідань постійних комісій ЛМР.

Загалом показники відвідуваності засідань постійних комісій дуже подібні до показників відвідуваності пленарних засідань депутатами Львівської міської ради, – кажуть в ОПОРі. Так, 22 з 64-х депутатів Львівської міської ради відвідали більш ніж 90% засідань постійних комісій, до складу яких вони входять, що практично збігається з аналогічним показником відвідуваності пленарних засідань.

100% пленарних засідань Львівської міської ради відвідали четверо депутатів: Анатолій Забарило (позафракційний), Ігор Зінкевич (УКРОП), Юрій Моравецький (БПП) та Володимир Роп’як (БПП). Окрім того, від початку каденції до грудня 2017 вони пропустили голосування за менш ніж 0,5% питань, винесених на порядки денні пленарних засідань ЛМР.

Водночас 100-відсотковий показник відвідуваності засідань комісій має лише один обранець – Юрій Моравецький (71 засідання Комісії з питань землекористування, у якій він є головою). Дуже високі показники – в Олега Сорочкіна (99%, 70 із 71 засідання комісії), Богданни Зубрицької (99%, 70 із 71), Юлії Гвоздович (98%, 56 із 57), Андрія Пундора (98%, 44 з 45), Ігоря Зінкевича (97%, 69 із 71), Михайла Дідуха (97%, 81 з 84), Любомира Босаневича (96%, 78 із 81), Юрія Кужелюка (95%, 77 із 81).

41 депутат із 64-х має показник відвідування постійних комісій вище 80%, і лише у 13 обранців цей показник нижчий від 70%. Водночас троє депутатів мають менш ніж 50-відсотковий показник відвідуваності постійних комісій: Григорій Козловський (25%, або 20 з 81 засідання), Маркіян Лопачак (43%, або 35 з 81) і Тарас Кльофа (45%, або 32 з 71). Заради справедливості щодо двох останніх зауважимо, що вони мали й поважні причини «прогулів»: Маркіян Лопачак від часу обрання депутатом у жовтні 2015-го і до квітня 2016-го перебував на військовій службі за мобілізацією у Збройних силах України, а Тарас Кльофа є військовим медиком. Проте Маркіян Лопачак, починаючи з 27 квітня 2016 року, мав змогу відвідувати засідання комісій, але відтоді й до 24 грудня 2017 р. відвідав 37 із 66 засідань.

Відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», «пропуск депутатом місцевої ради протягом року понад половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин, передбачених статтею 10 цього Закону, обов’язків депутата місцевої ради у виборчому окрузі» є підставою для відкликання виборцями обраного ними депутата місцевої ради (імперативний мандат за народною ініціативою).

Низькими також є показники Оксани Динік (55%, 30 із 55 засідань комісії), Тараса Чолія (57%, 48 із 84), Анни Мармуляк (58%, 46 із 80), Романа Федишина (59%, 48 із 81), Володимира Гринишина (59%, 39 із 66), Назара Палідовича (60%, 46 із 77).

Деякі депутати значно частіше відвідують засідання постійних комісій, аніж пленарних засідань. Це Юлія Гвоздович, яка відвідала 98% засідань комісії, Богданна Зубрицька – 99%, Андрій Пундор – 98%, Юрій Мельник – 94%, Вікторія Довжик – 92%. Серед основних причин, які можуть пояснити ці позитивні зміни – обіймання частиною з них керівних посад у постійних комісіях, що зобов’язує їх бути більш дисциплінованими, а також дистанційна участь у засіданнях комісій завдяки технічним засобам зв’язку (мобільний телефон, програмам Skype, Viber Out, TimeFace), чим неможливо скористатися під час пленарного засідання.

Значно більше депутатів Львівської міської ради мають помітно нижчі показники відвідуваності засідань постійних комісій, аніж пленарних засідань. Серед них Маркіян Лопачак, який брав участь у 43% засідань комісії і 90% пленарних засіданнях, Назар Палідович – 60% і 95% відповідно, Анна Мармуляк – 57% і 95%, Ігор Стояновський – 71% і 90%, Володимир Роп’як – 81% і 100%, Віталій Свінціцький – 76% і 94%, Уляна Пак – 81% і 96%, Андріян Гутник – 73% і 90%, Андрій Карбовник – 63% і 90%, Андрій Рікота – 64% і 90%, Олег Береза – 86% і 100% (прийшов за списком Об’єднання «Самопоміч» замість Назара Бачишина лише 9 лютого 2017), Андрій Шевців – 82% і 100%, Ірина Сердюк – 72% і 85%, Мар’яна Батюк – 75% і 100%, Любов Давидович – 76% і 90%, Ігор Дякович – 81% і 95%, Іван Рудницький – 76% і 100%, Роман Грицевич – 88% і 95%.

Можна помітити, що з-поміж перших 15 депутатів за показниками відвідуваності пленарних засідань практично всі мають нижчі показники відвідуваності постійних комісій. Натомість деякі обранці з нижньої частини рейтингу мають значно кращу відвідуваність засідань комісій.

Свої і без того низькі показники також погіршили Ольга Посипанко (63% засідань комісій у порівняні з 76% пленарних засідань) і Роман Федишин (59% у порівнянні з 67%). Варто звернути увагу на катастрофічно низький показник відвідуваності Григорія Козловського, який, будучи секретарем Комісії фінансів та планування бюджету, був присутній лише на 25% засідань, що є вдвічі нижчим за показник його відвідування пленарних засідань (81%). Разом із Тарасом Кльофою (заступник голови Комісії з питань землекористування), показники дисциплінованості якого становлять 45% і 71% відповідно, вони обоє підпадають під норму закону про можливість позбавлення мандата депутата, який пропустив протягом року більше половини засідань постійної комісії.

В ОПОРі додають, що індивідуальні показники відвідуваності депутатів пленарних засідань і засідань постійних комісій не впливали на робочу спроможність ради. За винятком кількох засідань комісій, недисциплінованість не мала негативного впливу на кворум та не була перешкодою для проведення засідань. Загалом хорошу дисциплінованість продемонстрували члени Комісії з питань комунальної власності, Комісії інженерного господарства, транспорту, зв’язку та житлової політики, Комісії архітектури, містобудування та охорони історичного середовища і Комісії конкурентоспроможності, сталого розвитку та підприємництва. Більше проблем з дисциплінованістю було в депутатів, які входили до складу Комісії фінансів та планування бюджету, Комісії з питань землекористування, Комісії гуманітарної політики і Комісії культури, молодіжної політики та спорту.

Згідно з ухвалою про утворення постійних комісій, Львівської міської ради 7-го скликання створено 10 постійних комісій. На відміну від пленарних засідань, засідання постійних комісій не мають автоматичної системи фіксації реєстрації депутатів. Проте на Інформаційному порталі Львівської міської ради у розділі «Постійні комісії» можна знайти скановані варіанти протоколів більшості засідань. Аналіз цих даних дозволив сформувати рейтинг відвідуваності депутатами засідань постійних комісій, до складу яких вони входять. Крім цього, в ОПОРі використовували інформацію, яку отримали у відповідь на запит до управління «Секретаріат ради».

Особливістю діяльності постійних комісій є та обставина, що кожна з них проводить різну кількість засідань залежно від необхідності, а також те, що кількість депутатів у них різниться (від трьох до десяти). Через це показники дисциплінованості вираховувалися у межах діяльності кожної з комісій.

Аналіз оприлюднених протоколів показав, що станом на 24 грудня 2017 р. протягом поточного скликання загалом відбулося 686 засідань постійних комісій. Найбільшу кількість засідань провела Комісія архітектури, містобудування та охорони історичного середовища (84), Комісія фінансів та планування бюджету (81) і Комісія гуманітарної політики (80), а найменше – Комісія конкурентоспроможності, сталого розвитку та підприємництва (45), Комісія екології та природокористування (55) і Комісія законності, депутатської діяльності та свободи слова (57).

Громадська кампанія «Атестація депутатів місцевих рад» спрямована на сприяння вирішенню проблеми низького рівня відкритості, прозорості та підзвітності виборцям депутатів 14 місцевих рад із 8 областей України. Проект «Атестація депутатів місцевих рад» реалізовує Одеська обласна організацією ВГО «Комітет виборців України» разом з партнерськими організаціями за підтримки Національного фонду демократії (NED, США). У Львові за реалізацію ініціативи відповідає Громадянська мережа ОПОРА.