Спалах кору: хто ризикує найбільше та які перші симптоми хвороби

Щогодини від кору у світі помирає 13 людей. Здебільшого – це діти до 10 років

В Україні сплеск цього захворювання спостерігається кожні 5-6 років. За останні півроку кількість випадків кору зросла у десятки разів. У кількох областях через поширення хвороби школярам продовжили зимові канікули, у столиці на місяць заборонили відвідувати садки дітям без щеплень. Журналісти б’ють на сполох, а противники щеплень продовжують відстоювати свою позицію. Центр громадського моніторингу та контролю зібрав важливу інформацію, яка допоможе розібратися у ситуації.

Групи ризику і шляхи поширення кору

Кір – це вірусне захворювання, яке може спричинити тяжкі ускладнення здоров’я і навіть смерть. Вірус кору вражає лише людей і швидко передається через повітря. Тому, як свідчать дані Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), 9 із 10 нещеплених людей, які контактують із хворим, заражаються.

За даними медиків, з початку року в Україні зареєстрували 1 285 випадків захворювання на кір. Серед хворих – 856 дітей та 429 дорослих. Найвищі показники захворюваності – в Івано-Франківській (275 випадків), Чернівецькій (274), Закарпатській (194) та Одеській (157) областях. На Сумщині, Харківщині і Чернігівщині цього року не зафіксовано жодного випадку.

Як зазначають у МОЗ, найвразливішими для вірусу є діти 5-9 років, підлітки, а також вчителі, медики і дорослі, які не мають імунітету від хвороби. Загалом у період спалаху хвороби будь-яке скупчення людей небезпечне для нещепленої від кору людини.

«Як буде в другій половині 2018 року – зараз казати рано. Все залежить від того, як будуть вакцинуватися діти. Але навчальний процес, який ми маємо в осінньо-зимовий, весняний період, буде сприяти тому, що вірус кору буде легко поширюватися від дитини до дитини і таким чином входити в сім’ю», – зазначив головний дитячий імунолог Києва Федір Лапій.

Підхопити вірус можна у будь-якому місці: громадському транспорті, школі, кафе, спортзалі, якщо там є заражені люди. Оскільки інкубаційний період кору триває від 6 до 21 дня, то одразу хворобу можна і не помітити.

Як розпізнати симптоми?

Симптоми кору схожі на ознаки інших вірусних захворювань. Це – висока температура, головний біль, нежить, сухий кашель, збільшення лімфовузлів, запалення слизової оболонки очей, пронос та блювота. Відмінною ознакою кору є поява червоного висипу на 4-5 день хвороби. Триває такий стан до 4 тижнів і більше.

Варто пам’ятати, що ліків від кору не існує. Організм повинен сам подолати вірус, виробляючи відповідні антитіла. Саме тому ця хвороба небезпечна для дітей і дорослих із поганим імунітетом чи вродженими генетичними вадами. При цьому, дорослі переживають хворобу набагато тяжче.

За словами лікарів, кір може спричинити пневмонію, викликати вушну інфекцію і запалення мозку (енцефаліт). Більше того, у деяких випадках він може призвести до інвалідності і навіть смерті. Відповідно до даних ВООЗ, енцефаліт виникає в одного із тисячі хворих на кір. Тяжкі ускладнення отримують 5% людей, які перехворіли кором. А один із тисячі – помирає. Тож єдино можливий засіб боротьби із недугою, зазначають фахівці, це – вчасна імунізація.

Епідемія чи галас із нічого?

У ХХ столітті, до 1963 року, щосекунди у світі помирало від кору 18-20 людей. Завдяки запровадженню обов’язкової вакцинації кількість смертей від кору зменшилася до 13 осіб на годину. Втім, вірус досі не подоланий, оскільки, з одного боку, існує багато країн, де вакцинація недоступна, а з іншого, люди добровільно відмовляються від щеплень.

Рух проти щеплень з’явився близько 20 років тому, коли британський лікар Ендрю Вейкфілд опублікував замовну статтю про появу аутизму після вакцинації від кору. Попри пізніше спростування цієї інформації, з’явилося багато противників щеплень (в Італії, Німеччині, США та ін. країнах).

Тож нинішній підйом захворюваності на кір в Україні є прямим наслідком відмови від вакцинації. Втім, у Міністерстві охорони здоров’я запевняють, що про епідемію сьогодні не йдеться.

«Кір прийшов до нас з Румунії, де також є проблема з рівнем вакцинації», – прокоментувала ситуацію в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

За словами очільниці МОЗ, 86% хворих не були щеплені від кору. Тому єдиним дієвим засобом боротьби із хворобою є вакцинація.

В Україні наразі наявна бельгійська вакцина КПК проти кору, паротиту та краснухи – «Пріорикс». Зробити щеплення можна як у державній, так і приватній клініці. Для дітей вакцинація безкоштовна.

«Перед щепленням необхідно обов’язково звернутись до лікаря, який зазначить, чи немає у вас протипоказань та коли саме проводити вакцинацію. Дуже важливо, наприклад, якщо ваша дитина контактувала з хворим на кір, в цьому випадку дитина має отримати вакцинацію проти кору протягом перших 72 годин», – пояснила гендиректор з нагляду за інфекційними хворобами Центру громадського здоров’я МОЗ Лариса Гетьман.

Протипоказаннями для щеплення є гостре захворювання з температурою вище 38,5°С, серйозна алергічна реакція на компоненти вакцини, хіміотерапія чи вживання стероїдних гормонів, захворювання на СНІД та інші стани, які пригнічують імунітет. Також вакцину не вводять вагітним. В інших випадках (напр. легка застуда) щеплення дозволене.

За даними ВООЗ, для 99% захисту від кору, краснухи та паротиту потрібно зробити два щеплення, оскільки перше захищає лише на 95%. Зазвичай дітей вакцинують у віці 1 та 6 років. Якщо планове щеплення пропущене, його слід зробити якнайшвидше. А якщо дорослому чи дитині ніколи не робили вакцинації від кору, то лікарі радять зробити два щеплення з інтервалом у місяць.

Завдяки світовій кампанії з вакцинації у 2000-2015 роках медикам вдалося запобігти близько 20,3 млн дитячих смертей. Звичайно, 1% ризику навіть у щеплених людей залишається. Тому щоб повністю подолати хворобу, наголошують лікарі, потрібно забезпечити колективний імунітет. А це досягається лише при охопленні щепленнями 98% населення країни.

Матеріал Центру громадського моніторингу та контролю