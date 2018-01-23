Синоптики попереджають про ожеледицю на Львівщині та ще в семи областях

За даними Укргідрометцентру, 23 січня у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Луганській областях очікується суттєве ускладнення погодних умов. У цих областях очікують на сильні опади у вигляді мокрого снігу, а на узбережжі Чорного та Азовського морів переважно дощу; налипання мокрого снігу та ожеледь на дротах і деревах, на дорогах ожеледиця. Можливі також хуртовини і снігові замети висотою до 20-30 см.

24 січня на дорогах країни ожеледиця, вночі та вранці у Карпатах туман, видимість 200-500 м.

Ожеледицю обіцяють і на Львівщині. Також за прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології, на території області 24 січня вночі та вранці місцями туман, видимістю 200 – 500 м. Температура повітря вночі 11 – 13° морозу, вдень 1 – 3° морозу. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР закликає усіх учасників дорожнього руху бути обережними!

Так, мерія просить водіїв транспортних засобів при можливості утримуватися від поїздок, обирати помірну швидкість, дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, обов’язково вмикати фари під час руху. Водночас усіх водіїв просять не залишати автомобілів на проїзній частині та недозволених місцях, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки очищувати дороги.

Максимально обережними просять бути і пішоходів – не вибігати на дорогу і переходити її лише у спеціально відведених для цього місцях.