Розгляд апеляції лікаря Данкова продовжили до 1 березня

Адвокат та сам медик вважають, що рішення Шевченківського районного суду є незаконним

Сьогодні відбулося перше засідання Апеляційного суду Львівської області, на якому розглядали апеляційну скаргу Олега Данкова. Він не погоджується із вироком, який йому винесли та не визнає своєї вини у смерті новонародженої дитини.

Адвокати лікаря вважають, що судді допустились певних порушень.

«При розгляді справи судом першої інстанції було допущено ряд порушень, які ставлять під сумнів доведення обвинувачення в повному обсязі», – наголосив захист.

Зокрема, не з’ясували посадових обов’язків Данкова. Йдеться про те, що за стан немовляти відповідає неонатолог, а не акушер-гінеколог.

Слово взяв і сам обвинувачений.

«Нами було зроблено все, що було можливо», – сказав Олег Данков. Він розповів, що був змушений використати під час пологів щипці, оскільки в процесі виник дистрес плоду, та робити кесарів розтин було вже пізно.

Однак після того, коли дитина народилася, він був зайнятий породіллею. Натомість саме якісний первинний огляд дитини неонатологом міг змінити ситуацію.

Тим часом потерпіла сторона вважає, що вирок Шевченківського районного суду є цілком законним. А лікар Данков до своїх обов’язків віднісся недбало, що і спричинило смерть дитини.

Суд вирішив продовжити розгляд 1 березня.

Нагадаємо, 2 листопада Шевченківський районний суд м. Львова засудив Данкова за неналежне виконання професійних обов’язків.

Ідеться про смертельний випадок, який трапився у 2014 році у пологовому відділенні на вул. Рапопорта. Пологи приймав особисто завідувач відділенням Олег Данков. Батько померлої дівчинки звернувся до суду, оскільки вважає, що лікар неналежно виконав свої обов’язки, через що і померло немовля.