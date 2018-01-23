ПриватБанк відправив любителів авіаподорожей до Санта-Клауса

Як повідомили в банку, підприємець з Борисполя отримав сертифікат на 150 000 гривень на поїздку в Лапландію за підсумками акції ПриватБанку та Mastercard «Різдвяна подорож у Лапландію».

«На Новий рік купив собі авіаквитки в Париж, а коли повернувся, виявилося, що виграв ще одну подорож, – говорить Сергій, підприємець з Борисполя. – Доведеться тепер знову їхати відпочивати, можна сказати, що змусили :)».

Сертифікат на 100 000 гривень на поїздку в Буковель отримала студентка з Києва. Цікаво, що навчається вона на факультеті міжнародного туризму одного зі столичних вишів.

За умовами акції для участі в розіграші цих двох сертифікатів будь-якому клієнту ПриватБанку необхідно було зареєструватися та купити квиток на літак з картки Mastercard з 1 до 31 грудня. Серед учасників проводилося два розіграші: один – для міжнародних рейсів на поїздку до Лапландії, другий – для рейсів по Україні на поїздку в Буковель.