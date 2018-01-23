Пішохідний Львів: які вулиці закриють для авто цього року

Цього року в міській раді планують перекрити низку вулиць Львова для руху транспорту та зробити їх пішохідними. Наразі обговорюють перекриття вулиць Руданського, Фурманської та Нижанківського. Про це розповіла начальниця управління адміністрування, будівництва та розвитку інфраструктури ЛМР Олександра Сладкова.

«Торік уже розробили проект пішохідної зони вул. Руданського. Також можливе перетворення на пішохідні зони вулиць Фурманської та Нижанківського», – каже Олександра Сладкова.

Наразі точних дат закриття не відомо, адже остаточний перелік вулиць мають ще погодити депутати профільних комісій.

Водночас у міській раді обговорюють і можливе перекриття вулиці Професорської. Однак залежатиме воно від того, коли почнуть ремонтувати вулицю Бандери.

«Проект реконструкції вул. Бандери зараз на стадії розробки. Тобто будівельні роботи точно не розпочнуть цього року. Сподіваємося на їх початок 2019-го. За три місяці до того перекриють Професорську, а в разі вдалого перетоку машин на інші вулиці її буде закрито для автомобілів остаточно», – додала Сладкова.

Нагадаємо, ідея створення пішохідної зони на вулиці Професорській з’явилася під час проведення одного з перших обговорень щодо реконструкції вулиці Бандери ще 2015 року. Метою перекриття вулиці стало об’єднання корпусів «Політехніки» та створення тим самим єдиного ареалу університетського містечка.