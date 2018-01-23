П’ять причин прискорити процес утворення ОТГ

Попри те, що ми уже майже тридцять років живемо у незалежній Україні, ми все ще користуємось радянською системою адміністративно-територіального устрою, яка гальмує розвиток держави. Про це заявив консультант з правових питань Офісу реформ у Львівському регіональному відділенні Асоціації міст України Віталій Корецький. За його словами, зламати цю систему повинна реформа децентралізації, яка уже третій рік триває в Україні. І саме така реформа сприяла економічному піднесенню Польщі, країн Прибалтики, інших країн Європи.

Як зазначив Віталій Корецький, попри те, що чимало населених пунктів, які повинні стати центрами ОТГ, зволікають з процесом об’єднання, існує п’ять причин для того, щоби прискорити цей процес.

Владні повноваження. За словами консультанта, ОТГ отримує на своїй території усі владні повноваження, включно з керівництвом освітою, медициною та культурою. Крім того, у власність ОТГ переходить уся інфраструктура і земля у межах, а невдовзі – і за межами населених пунктів, що входять у громаду. Відтак ОТГ може використовувати це майно для блага усіх своїх мешканців, модернізуючи і покращуючи його. Фінанси. Як відзначив Віталій Корецький, кожна громада отримує прямі міжбюджетні відносини з Державним бюджетом, тож вона не має потреби просити їх у якихось чиновників. «Показовим є те, що в середньому бюджети ОТГ Львівської області за перший рік своєї діяльності зросли на 60 відсотків, а це означає, що громади отримали чималі кошти на власний розвиток, включаючи інфраструктуру. Як приклад хотів би назвати Мостиську ОТГ, яка в минулому 2017 році реалізувала 70 проектів в 28 населених пунктах. Це приблизно по 2 проекти в кожному населеному пункті. І я думаю, що такої кількості проектів населені пункти цієї громади не реалізовували ніколи у своїй історії», – сказав Віталій Корецький. Вектори розвитку. За словами консультанта, оскільки ОТГ є розпорядником коштів, і основна маса коштів, які генерується на її території, залишається в місцевому бюджеті, то громада зацікавлена у визначенні векторів власного розвитку, виходячи з географічних і багатьох інших особливостей. «Ми вже маємо приклади розробки громадами короткотермінових стратегій розвитку, а зараз в деяких громадах триває робота з розробки довготермінових стратегій. Це дозволяє зрозуміти, як і в якому напрямку буде розвиватися громада. І це дуже важливо, оскільки впливає на появу нових робочих місць, наповнення місцевих бюджетів за рахунок податків, покращення інфраструктури, освітній, культурний розвиток мешканців громади, їхнє медичне забезпечення», – підкреслив Віталій Корецький. Детінізація. Як сказав консультант, завдяки набутим повноваженням, появі у громаді нових робочих місць, а вони неодмінно з’являються у всіх без винятку громадах, ОТГ може проводити заходи із детінізації зарплат, які часто видаються в конвертах. «Це, відповідно, збільшує надходження коштів у бюджет громади і дозволяє реалізовувати на своїй території більше проектів, а водночас і вплине на зростання пенсій мешканців громади в майбутньому», – зазначив Віталій Корецький. Економічне вирівнювання територій. За словами консультанта, історично склалося так, що не всі населені пункти мають вигідне географічне розташування. Одні знаходься біля великих міст, жвавих трас, у прикордонній зоні, інші – у віддалених і депресивних районах.

«Утворення громади дозволить поширити фінанси, які генеруються в адміністративному центрі, на всю територію ОТГ у разі її створення за Перспективним планом. І це дасть можливість рівномірно розвивати територію. Водночас за допомогою базової дотації економічно вирівнювати території намагається і держава, аби усі громадяни України жили у більш-менш однакових умовах», – сказав Віталій Корецький.