На Всесвітньому економічному форумі в Давосі відкрили «Український дім»

Вперше в історії Всесвітнього економічного форуму у Давосі відкрили «Український дім» (Ukraine House Davos). Головне завдання – представити потенціал України перед світовими лідерами. Гасло – «Український дім у Давосі. Креативність. Інноваційність. Можливості». Тим самим цього року Україна вперше серйозно змістила акценти з політичних дискусій у сторону бізнесу.

Український павільйон розмістився у магазині взуття Timberland. Як зазначає видання Bloomberg, локацію забронювали ще влітку. Розташований він якраз навпроти «Російського дому», який працює у Давосі вже кілька років. Серед найвідоміших спікерів, які матимуть виступи з надією привабити інвесторів – Президент України Петро Порошенко та міський голова Києва, колишній чемпіон світу з бокусу Віталій Кличко.

Організаторами Ukraine House Davos є Українська асоціація венчурного та приватного капіталу (UVCA) в партнерстві із Western NIS Enterprise Fund та Фондом Віктора Пінчука. Фінансують проект приватні донори та компанії.

Цього року у Давосі відбувається уже 48 форум. За інформацією видання «Точка зору бізнесу», його організатори очікують рекордної кількості учасників, у тому числі й найбільшої в історії присутності лідерів країн «Великої сімки». Так, участь у заході мають взяти прем’єр-міністр Італії Паоло Гентілоні, голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, президент Франції Еммануель Макрон, керівники урядів Великобританії та Канади Тереза Мей і Джастін Трюдо. Крім того, у панельній дискусії «Як блокчейн вплине на формування і захист фінансової архітектури майбутнього?» візьме участь робот Софія — перший андроїд, який отримав громадянство Саудівської Аравії. Загалом участь у щорічній зустрічі підтвердили близько 3 тис. осіб.

Головною темою 48-го Давосу стане створення спільного майбутнього для всього світу. За словами зас­новника і незмінного керівника Форуму Клауса Шваба, наразі в першу чергу необхідно розробити нову модель співпраці, яка охоплювала б не інтереси вузького кола людей, а долю людства в цілому.

Перший Європейський форум менеджменту відбувся у Швейцарії у січні 1971 р. Протягом двох тижнів 450 делегатів з 31 країни обговорювали виклики майбутнього та корпоративні стратегії. Вже у 1972 р. Форум вперше відвідав політик світового рівня — прем’єр-міністр Люксембургу П’єр Вернер, який представив там так званий «План Вернера» , що згодом заклав основу для створення Європейського валютного союзу та єдиної валюти.

Українські делегати відві­дують Давос вже більше 10 років. З 2005 р. у рамках Форуму проходять українські сніданки — приватні тематичні заходи, організовані компанією Віктора Пінчука.