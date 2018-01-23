На Львівщині цьогоріч планують збудувати 18 футбольних полів зі штучним покриттям
Про це сьогодні, під час звіту за 2017 рік, розповів директор департаменту економічної політики Львівської ОДА Роман Филипів.
Нові футбольні поля мають з’явитися в Жовківському, Пустомитівському, Бродівському, Камянка-Бузькому, Миколаївському, Яворівському, Городоцькому районах, Новокалинівській, Вільшаницькій та Ходорівській ОТГ, містах Червонограді, Трускавці та Дрогобичі.
Нагадаємо, бюджетну програму «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України» уряд затвердив у вересні 2017 року. Бюджетні кошти спрямовують на реалізацію проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, зокрема й виготовлення проектної документації) футбольних полів (майданчиків, стадіонів) із штучним покриттям у регіонах України, насамперед проектів, які передбачають співфінансування з місцевих бюджетів або інших джерел, не заборонених законодавством.