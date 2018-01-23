На Львівщині цьогоріч планують збудувати 18 футбольних полів зі штучним покриттям

На реалізацію будівництва з державного бюджету вже виділили 13,4 млн гривень

Про це сьогодні, під час звіту за 2017 рік, розповів директор департаменту економічної політики Львівської ОДА Роман Филипів.

Нові футбольні поля мають з’явитися в Жовківському, Пустомитівському, Бродівському, Камянка-Бузькому, Миколаївському, Яворівському, Городоцькому районах, Новокалинівській, Вільшаницькій та Ходорівській ОТГ, містах Червонограді, Трускавці та Дрогобичі.

Нагадаємо, бюджетну програму «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України» уряд затвердив у вересні 2017 року. Бюджетні кошти спрямовують на реалізацію проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, зокрема й виготовлення проектної документації) футбольних полів (майданчиків, стадіонів) із штучним покриттям у регіонах України, насамперед проектів, які передбачають співфінансування з місцевих бюджетів або інших джерел, не заборонених законодавством.