«Гранд Готель» змусили демонтувати скляну надбудову
На звернення управління охорони історичного середовища ЛМ «Град Готель» демонтував скляну надбудову, яка була встановлена минулого року зі сторони проїду Крива Липа. Про це повідомляє прес-служба ЛМР з посиланням на начальницю управління Лілію Онищенко.
«Вкінці минулого року «Гранд Готель» розширився в бік проїзду Крива Липа. Там побудували надбудову – терасу, яку згодом накрили склом, і вона не добре виглядала в контексті архітектури в цьому проїзді. З огляду на це, що готель знаходиться в історичній частині міста і сам є пам’яткою архітектури, ми звернулися листом до керівництва готелю щодо демонтажу цієї скляної надбудову. Керівництво «Гранд Готелю» без жодних спротивів демонтувало надбудову», – повідомила Ліля Онищенко, начальник управління охорони історичного середовища ЛМР.
«Гранд Готель» відкрили 1893 року. На той час він був найкращим у місті за рівнем комфорту. В готель було проведене електроосвітлення, інтер’єри були виконані в стилі необарокко. Нині належить депутату ЛМР від БПП Григорію Козловському.