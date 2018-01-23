Частина мешканців Личаківського району залишилася без води

У зв’язку з ремонтними роботами з ліквідації витоку води на вул. Личаківська-Мучна сьогодні, 23 січня, з 09.00 до 16.00 припинено водопостачання на вулицях: Кривчицька Дорога, Духновича, І.Вільде, Копальна, Ніщинського, Міжгірна, Низова, Втіха, Березова, На Копані, Прогулкова, Над Джерелом, Копальна, Личаківська №159-17, Козланюка, Долішня, Станція Личаків, Козика та прилеглі вулиці.