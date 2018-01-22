У Винниках відбулася «Коляда незабутого краю»
Її особливість у тому, що колядували діти, внуки та правнуки переселенців ‒ людей, які в часі Другої світової війни були примусово виселені з земель Закерзоння до Винник та навколишніх сіл.
Дійство відбулося у храмі Різдва Івана Хрестителя УГКЦ. До свята долучився Преосвященний владика Володимир (Груца).
Участь у «Коляді незабутого краю» взяли хори «Воскресіння», «Надсяння», «Лемковина», «Холмщина», «Згарда», «Заграва» та вокальний ансамбль «Розмай»
Свято об’єднало представників чотирьох конфесій, оскільки за межами своїх земель опинилися українці-прихожани різних церков.
Цікаво, що колядували у тому храмі, який розташований неподалік місця, де планують облаштувати духовний центр Святої Софії Премудрості Божої.
Зокрема, у ньому буде Музей депортованих та переселених народів з території України.