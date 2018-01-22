У Львові відзначили День Соборності України (фото)

Сьогодні, 22 січня, у Львові відзначають 100-річчя проголошення незалежності Української Народної Республіки та День Соборності України

З цієї нагоди о 17:00 розгорнули прапор України та провели молебень за Україну на площі біля пам’ятника Тарасові Шевченку в центрі Львова.

Урочистості продовжили о 18:00 святковою академією у Львівському національному академічному театрі опери та балету ім. Соломії Крушельницької.

А перед тим у парку «Погулянка» учні та студенти Львова розгорнули полотно, де написали імена Героїв України, а опісля прикрасили міст над алеєю в парку синьо-жовтими стрічками. Також спільно розгорнули національний стяг і виконали Державний гімн України.