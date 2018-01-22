У 2018 році політичні партії отримають більше 0,5 млрд грн. з держбюджету, – НАЗК

513 млн 671 тис гривень отримають 6 політичних партій на фінансування статутної діяльності на 2018 рік. Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

Відповідно до рішення НАЗК, фінансування отримають політичні партії, за які під час останніх позачергових виборів народних депутатів України 2014 року у єдиному загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі було подано не менше п’яти відсотків дійсних голосів виборців.

Так, кошти на фінансування статутної діяльності отримають:

політична партія “Народний фронт” у сумі 132 080,301 тис. грн;

політична партія “Блок Петра Порошенка” – 130 184,854 тис. грн;

політична партія “Об’єднання “Самопоміч” – 65 462,270 тис. грн;

політична партія “Опозиційний блок” – 56 262,418 тис. грн.;

політична партія “Радикальна партія Олега Ляшка” – 44 427,431 тис. грн;

політична партія “ВО “Батьківщина” – 33 886,896 тис. грн.

Водночас політична партія “Об’єднання “Самопоміч” додатково отримає 51 367,13 тис. грн (10 %) державного фінансування за те, що кількість представників однієї статі не перевищує двох третин від загальної кількості народних депутатів України, обраних від цієї політичної партії.

Вказані кошти політичні партії отримуватимуть щоквартально протягом року.

Нагадаємо, що відповідно до статті 172 Закону України «Про політичні партії в Україні» щорічний обсяг державного фінансування статутної діяльності політичних партій становить дві сотих розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на 1 січня року, що передує року виділення коштів державного бюджету, помноженого на загальну кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на останніх чергових або позачергових виборах народних депутатів України.